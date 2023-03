SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue com dificuldade para evoluir nas tratativas com o Monaco por Jean Lucas. O meio-campista de 24 não tem tido chances no clube francês.

Jean segue como prioridade máxima do Santos. Após ter escutado 'sim' do jogador, o Peixe mantém as esperanças pela concretização do negócio. O empréstimo seria pago, com obrigação de compra e salários totalmente bancados pelo Santos.

O clube francês não facilita a negociação. O Santos não está disposto a aceitar uma cláusula de saída em caso de proposta no decorrer do empréstimo. Após se frustrar com a primeira passagem de Jean Lucas, o clube entende que não vale o risco de vê-lo deslanchar com chance de perder o jogado a qualquer momento.

A negociação não é dada como descartada, apesar de difícil. As conversas seguem em andamento.

APRENDENDO COM O ERRO

Jean Lucas teve uma breve passagem pelo Santos em 2019. À época, a direção santista aceitou ter Jean emprestado como parte da negociação por Bruno Henrique, vendido ao Flamengo. O clube carioca, porém, pontuou que exigiria a liberação do jogador em caso de proposta.

O Lyon ofertou R$ 34 milhões e o volante deixou o Peixe após apenas 20 partidas. Vale lembrar que o contrato entre Flamengo e Santos não contava com cláusula de vitrine e o Peixe não recebeu nada.