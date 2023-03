SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Água Santa está na final do Campeonato Paulista pela primeira vez na história. A equipe de Diadema venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e será o adversário do Palmeiras na decisão.

Alerrandro, de letra, inaugurou o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, e Lucas Tocantins igualou aos 5 da segunda etapa. O goleiro Cleiton falhou e entregou o gol para o time mandante.

Luan Dias, Cristiano, Reginaldo Lopes e Todinho acertaram as cobranças da classificação do Água Santa, enquanto Bruno Mezenga errou. Do lado do Bragantino, Praxedes e Borbas converteram, mas Juninho Capixaba e Sorriso desperdiçaram.

O confronto contou com um jogador expulso de cada lado após o intervalo. Rodrigo Sam levou vermelho direto após acertar Artur com a cabeça em uma encarada, e Matheus Fernandes foi punido com dois amarelos.

A decisão será disputada em dois jogos, que estão previstos para os dias 2 e 9 de abril.

O JOGO

O Bragantino começou o duelo se impondo e conseguiu marcar logo no início. O gol saiu na grande chance que a equipe teve na partida.

O Água Santa, no entanto, não se intimidou com a desvantagem e pressionou o adversário. O goleiro Cleiton fez defesas importantes no primeiro tempo para manter o 1 a 0 no marcador.

O empate ocorreu após lambança protagonizada pelo goleiro do Bragantino no início da segunda etapa. Lucas Tocantins aproveitou o erro e mudou a dinâmica do confronto

O time de Diadema estava melhor na reta final até seu capitão ser expulso, aos 20 minutos. Rodrigo Sam levou vermelho por agressão e saiu reclamando, insistindo que não chegou a atingir o camisa 10 adversário.

Porém, o Bragantino só aproveitou a superioridade em campo por pouco tempo. Matheus Fernandes matou um contra-ataque aos 29 e recebeu o segundo amarelo.

As duas equipes fizeram um embate equilibrado e pegado durante os 90 minutos. O Água Santa chegou à final sete anos após conquistar o acesso à elite. O clube disputou a série A1 do Paulista pela primeira vez em 2016.

GOLS E DESTAQUES

1x0. Aos 8 minutos, Hurtado disparou pela direita e cruzou para Alerrandro, que se antecipou e desviou de letra. Ygor chegou a defender com a perna, mas a bola bateu na trave e depois no goleiro antes de cruzar a linha.

Disparo de longe. Aos 13, Igor Henrique arriscou da intermediária e levou muito perigo. Cleiton se esticou no limite para evitar o empate.

Pressão do Água Santa. Aos 28, Rodrigo Sam roubou a bola e acionou Mezenga, que finalizou no meio do gol. Dez minutos depois, Bruno Xavier cruzou da esquerda e Mezenga subiu mais do que cabeceou cruzado, mas Cleiton fez nova defesa.

1x1. Aos 5 minutos do segundo tempo, Cleiton se complicou ao tentar sair jogando e perdeu a bola para Lucas Tocantins, que driblou o goleiro e só teve o trabalho de empurrar para dentro das redes.

Foguete de Jadsom. Aos 49, Jadsom ficou com a sobra e mandou uma bomba de fora da área, mas Ygor voou para espalmar.

ÁGUA SANTA 1 X 1 RB BRAGANTINO

Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Marcondes), Igor Henrique (Júnior Todinho), Luan Dias; Bruno Xavier (Cristiano), Lucas Tocantins (Ronald) e Bruno Mezenga. T.: Thiago Carpini

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho (Jadsom) e Eric Ramires (Bruno Praxedes); Artur, Bruninho (Sorriso) e Alerrandro (Thiago Borbas). T.: Pedro Caixinha

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Raphael Claus

Público: 11.507 torcedores

Renda: 373.290,00

Gols: Alerrandro, aos 8min do primeiro tempo (Bragantino); Lucas Tocantins, aos 5min do segundo tempo (Água Santa)

Cartões amarelos: Igor Henrique (AGS), Matheus Fernandes (RBB), Thiaguinho (AGS), Lucas Cunha (RBB), Patrick Brey (AGS), Artur (RBB)

Cartões vermelhos: Rodrigo Sam (AGS) e Matheus Fernandes (RBB)