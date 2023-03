RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF deseja realizar um amistoso de despedida dos torcedores no Brasil antes da Copa do Mundo feminina, que acontecerá entre os dias 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

O desejo de atuar no Brasil foi manifestado durante a convocação para os amistosos contra Inglaterra e Alemanha, que acontecerão nas datas Fifa de abril. Serão os últimos antes da Copa do Mundo.

Estiveram na coletiva na sede da CBF a técnica, Pia Sundhage, e a supervisora das seleções femininas, Ana Lorena Marché.

"Sim, temos o interesse de de realizar um amistoso no Brasil para que possamos nos despedir da nossa torcida. E queremos alguns treinos por aqui também", disse Marché.

SELEÇÃO JÁ TEM 'BASE CAMP' DEFINIDO NA AUSTRÁLIA

A seleção brasileira já tem seu 'base camp' definido na Austrália, que servirá como um "QG" de preparação para a Copa do Mundo.

O base camp será no Moreton Bay Central Sports Complex, na baía de Moreton, região metropolitana de Brisbane.

Depois da última data Fifa fomos completar nossas vistorias e iremos fazer 90% da nossa preparação por lá. Foi algo feito totalmente em conjunto com a comissão técnica e a parte de logística e planejamento". Ana Lorena Marché, supervisora de seleções femininas da CBF

DISPUTA DE TÍTULO COM INGLATERRA

O duelo com a Inglaterra no dia 6 de abril, em Wembley (ING), valerá o título da Finalíssima Feminina, torneio que reúne o campeão da Copa América e da Euro.

Já o amistoso com a Alemanha será no dia 11 de abril em Nuremberg (ALE).

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo com França, Jamaica e Panamá.