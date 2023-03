SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico interino Ramon Menezes esboçou a seleção brasileira com Vitor Roque titular para o amistoso contra o Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), em Tânger.

Ederson, Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Jr e Vitor Roque. Esse foi o time que começou o treino.

Raphael Veiga na vaga de Paquetá e Antony no lugar de Rodrygo foram as substituições ao longo da atividade.

Weverton (Mycael), Arthur, Bremer, Robert Renan e Renan Lodi; João Gomes, André e Raphael Veiga; Antony, Rony e Yuri Alberto. Essa foi a formação reserva.

Sub-20 rendendo

Andrey e Vitor Roque, destaques na conquista do Sul-Americano Sub-20, treinaram como titulares. Eles têm apenas 18 anos.

Andrey foi emprestado pelo Chelsea (ING) ao Vasco, enquanto Vitor Roque, do Athletico, está na mira do Barcelona (ESP). Eles foram os artilheiros do time sub-20.

O técnico Ramon deve fazer outros testes nos três treinos entre quarta e sexta-feira antes do amistoso contra Marrocos.