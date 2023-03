RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou, nesta terça-feira (21), que morreu um torcedor que estava internado após a confusão no clássico entre Flamengo x Vasco, pela Taça Guanabara.

O duelo foi realizado no último dia 5, no Maracanã. O confronto entre integrantes de organizadas aconteceu antes de a bola rolar.

Outros dois torcedores seguem internados em estado grave, segundo comunicado da direção do Hospital Municipal Souza Aguiar. A informação foi publicada, primeiramente, pela Rádio CBN e confirmada pelo UOL.

À época, a SMS divulgou que oito torcedores tinham dado entrada na unidade, com uma morte no dia seguinte à partida.

A morte contabilizada foi a de Bruno Macedo dos Santos, de 34 anos, que levou dois tiros quando estava próximo a São Januário.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), porém, investiga se a morte tem ligação com rixa entre traficantes.

ENTENDA O CASO

Centenas de integrantes de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco se enfrentaram nas ruas do bairro de São Cristóvão, a cerca de 1 km do estádio do Maracanã, antes do jogo entre as duas equipes no domingo.

A pancadaria foi registrada em vários vídeos divulgados nas redes sociais. Alguns mostram torcedores correndo em direção aos do time rival, no começo dos confrontos. Outros, gravados minutos depois, mostram o saldo da confusão: pessoas caídas e ensanguentadas, paus e pedras jogados no chão e até celebração da violência.

A Polícia Militar informou ter apreendido, em diferentes pontos da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (Maracanã, Madureira, São Cristóvão):

cerca de 50 pedaços de madeira; nove barras de ferro; cinco bombas caseiras; fogos de artifício; soco-inglês e artefato explosivo.

Veja nota da SMS:

"A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que dos três torcedores que permaneciam internados na unidade, um, infelizmente, não resistiu e faleceu. Dois seguem internados em estado grave".