SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O icônico goleiro Gianluigi Buffon falou sobre seus planos de aposentadoria e contou qual foi decisão que mais se arrepende de ter tomado na carreira.

O italiano segue atuando aos 45 anos. Ele é o capitão do Parma, da 2ª divisão, clube que o revelou e para o qual retornou em 2021. Buffon disse que pretende se aposentar depois da próxima temporada.

A declaração foi dada em entrevista ao programa 'BoboTV', de acordo com o jornal espanhol AS.O goleiro revelou que "o maior erro de sua vida" foi sair do PSG, em 2019. Ele contou que renunciou a mais de R$ 56 milhões porque não aceitou que Areola fosse o titular no gol da equipe em jogos da Liga dos Campeões.

Buffon admitiu que se arrependeu da escolha logo que voltou à Itália porque Areola se contundiu e o clube francês foi ao mercado buscar um substituto. O escolhido para reforçar a posição foi Keylor Navas.

Confira o que mais Buffon disse:

IDA AO PSG"Foi a experiência mais bonita da minha vida. Me senti um homem livre. Aprendi francês na hora, conversei com as pessoas na rua, visitei museus. Tive a sensação de estar jogando em um grande time.".

SAÍDA DO CLUBE FRANCÊS: "Sair foi o maior erro da minha vida. Eu desisti de 10 milhões [de euros]. Disseram-me que o Areola jogaria a Liga dos Campeões e eu não aceitei. Por que eu deveria ser o segundo na França? Na melhor das hipóteses, poderia ser na Itália, e é por isso que voltei para a Juventus. Depois me arrependi, porque o Areola se machucou e eles contrataram o Keylor no lugar dele."

CONFIANÇA NA CHAMPIONS: "Naquele PSG [de 2018/19], eu estava convencido de que teríamos vencido a Liga dos Campeões. Fomos superiores. Fomos a Manchester jogar a primeira partida das oitavas de final com o United e dominamos, mas eles nos eliminaram na segunda mão e isso foi a maior decepção da minha carreira."

ALLEGRI E NEYMAR: Allegri e Neymar. "É mentira que ele só treina o catenaccio [estilo de jogo defensivo], ele simplesmente dá muita liberdade aos jogadores. Neymar adoraria um treinador assim. Ele é o único que nunca reclama."

RELAÇÃO COM A JUVE: "A Juventus me fez chegar ao topo. Foi a melhor decisão da minha carreira, meu pai e meu agente me ajudaram a tomá-la. A Roma e o Barça me amavam, eu estava prestes a ir para a Espanha, éramos próximos. Meu pai disse que a Juve era a melhor decisão."