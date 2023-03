RIO DE JANEIRO, RJ, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona tenta garantir a contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, após perder o palmeirense Endrick para o rival Real Madrid. O jovem está no grupo da seleção brasileira que encara o Marrocos.

O Barcelona já negocia com o Athletico e os representantes de Vitor Roque. A ideia é contratá-lo já na próxima janela internacional de transferências, em julho.

O Barcelona tenta ter o "sim" antecipado de Roque, mas o centroavante adota cautela e não fecha a porta para outros clubes da Europa, principalmente os ingleses.

Endrick recebeu proposta oficial do Barcelona, porém, optou pelo Real Madrid. O Barça não quer perder outro talento brasileiro.

O Barcelona teme pela concorrência e tenta convencer Vitor Roque com um bom projeto esportivo e a ideia de dar minutos já na primeira temporada na Europa.

Os espanhóis também estão preocupados com a ascensão do atacante de 18 anos, que foi convocado pela seleção brasileira e pode até ser titular no amistoso de sábado contra o Marrocos.

SE ARREPENDEU...

O UOL apurou que o Barcelona teve a oportunidade de contratar Vitor Roque por 10 milhões de euros em 2021, antes dele se destacar no elenco profissional.

Na ocasião, os representantes do Barça no Brasil sugeriram a chegada de Roque, mas o clube espanhol entendeu que ele não estava preparado e era melhor esperar.

A pedida atual mais do que triplicou e é de 35 milhões de euros (R$ 197 mi). O valor pode aumentar se o centroavante continuar na seleção brasileira.