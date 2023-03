RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após sumir na saída do Maracanã depois do clássico entre Vasco e Flamengo, Carlos Henrique de Oliveira Salles, de 25 anos, apareceu em casa nesta terça-feira (21).

À noite, o torcedor gravou um vídeo explicando a situação.

Carlos foi para o jogo com um grupo de dez amigos torcedores do Vasco divididos em dois carros parados no estacionamento da Uerj. Ele estava com a camisa do clube.

Na saída do estádio, ele se perdeu dos amigos. Depois de alguns minutos, parou de receber as mensagens e sumiu. A família abriu um boletim de ocorrência no dia seguinte e mobilizou a internet atrás do garoto.

Em vídeo nas redes sociais, Carlos explicou que não encontrou os amigos e ficou sem bateria no celular. Além disso, disse que foi apenas o terceiro jogo dele no Maracanã na vida.

Sem ter como falar com os amigos, ele foi em direção ao trem e conheceu outros vascaínos. Com eles, decidiu ir para Madureira. "Me informei para ir de trem. Encontrei outros vascaínos e conversando eles me chamaram para ir a Madureira tomar uma cerveja. Fui na inocência. Ficamos lá e não tinha mais trem para ir embora. O rapaz ofereceu de ficar na casa dele".

Carlos diz que foi assaltado à mão armada por dois homens e a partir daí ficou incomunicável. "Quando estávamos a caminho da casa dele, dois caras de preto vieram na moto e assaltaram a gente. Fiquei em choque. Os caras foram muito agressivos. Não chegaram a me bater, mas colocaram a arma na minha cara. Nunca fui assaltado. Fiquei nervoso".

"Chegamos na casa dele no outro dia. Falei com duas vizinhas, uma disse que o telefone estava ruim e a outra que estava sem internet. De cabeça não sei nem o número da minha mãe, sou uma mula, só sei o meu. Fiquei sem o que fazer. Pode parecer maluquice. Hoje vi que poderia ter feito muitas outras coisas. O menino conseguiu dinheiro com um dos familiares dele e me emprestou para vir para casa. Vi todos preocupados e por isso preciso dar uma explicação"

DEPOIMENTO

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

A Polícia Civil vinha investigando o paradeiro do rapaz e, nesta terça-feira, ele prestou depoimento.