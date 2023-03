SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes de chegar à final do Campeonato Paulista pela primeira vez, o Água Santa já havia dominado os noticiários em 2016 ao golear o Palmeiras por 4 a 1. Por onde andam os jogadores que fizeram história pelo clube de Diadema?

O QUE ACONTECEU

O Água Santa foi a campo naquele jogo com a seguinte formação: Dheimison; Pedro, Gustavo, Eli Sabiá e Danilo Tarracha (Bruno Ré); Russo, Sérgio Manoel, Francisco Alex e Tchô (Rafael Tavares); Bruninho (Éder Loko) e Everaldo.

O técnico era Márcio Bittencourt, ex-jogador do Corinthians e que hoje trabalha como coordenador técnico das categorias de base do time alvinegro.

Sete dos atletas que jogaram essa partida já estão aposentados.

Sérgio Manoel perdeu a vida no trágico acidente com a Chapecoense, em 2016.

Gustavo, Everaldo e Bruninho, além de Roger Carvalho contra, marcaram para o Água Santa. Robinho descontou para o Alviverde de pênalti.

O jogo foi em Presidente Prudente e era válido pela 12ª rodada do Paulista. O resultado empurrou o Palmeiras para a lanterna do seu grupo.

*

VEJA POR ONDEM ANDAM OS JOGADORES:

Dheimison (33 anos)

É o primeiro goleiro do Maringá e está disputando a semifinal do Campeonato Paranaense com o Athletico.

Pedro (25 anos)

O lateral-direito é titular do Portimonense, time que disputa a primeira divisão do futebol português. Tem um gol na temporada.

Gustavo (39 anos)

O zagueiro já está aposentado. Ex-Athletico, pendurou as chuteiras em 2017 depois de jogar na Índia e no Brusque-SC.

Eli Sabiá (34 anos)

O defensor está desde a metade de 2018 jogando no futebol indiano. Hoje é titular do Chennaiyin FC, oitavo colocado entre os 11 times da liga principal.

Danilo Tarracha (38 anos)

Ex-Vitória e Atlético-GO, o lateral-esquerdo se despediu dos gramados em 2019, pelo Taubaté. Depois do Água Santa, ainda passou por Barretos-SP, Linense-SP e Patrocinense-MG.

Russo (40 anos)

O volante é mais um aposentado daquele grupo. Ele jogou futebol profissional até 2019, quando encerrou a carreira pelo Águia Negra-MS.

Sérgio Manoel (falecido)

O meio-campista foi um dos jogadores da Chapecoense que perderam a vida no trágico acidente em 2016. Ele acertou com a Chape logo após o Paulistão e morreu aos 27 anos.

Francisco Alex (39 anos)

O meio-campista ex-São Paulo parou de jogar em 2020. Seu último clube foi o São Bernardo.

Tchô (35 anos)

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, o meia acabou de anunciar sua aposentadoria, em janeiro deste ano, após defender o Ipatinga-MG em 2022.

Bruninho (33 anos)

O atacante hoje defende a Caldense e jogou contra Cruzeiro e Atlético-MG neste ano -além de ter enfrentado o Ceará na Copa do Brasil.

Everaldo (31 anos)

O atacante foi um dos reforços do Bahia após a chegada da SAF. Soma seis gols em 18 jogos na temporada atual.

Bruno Ré (33 anos)

Foi um dos jogadores de defesa que entraram no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Atualmente disputa as quartas de final do Catarinense pelo Concórdia-SC.

Rafael Tavares (36 anos)

Entrou nos minutos finais já com o placar em 4 a 1, para segurar o resultado. Aposentou-se dos gramados em 2020, após passagem pelo Rio Claro-SP.

Éder Loko (42 anos)

O meia pendurou as chuteira no ano seguinte à goleada, depois de defender o Nacional-SP na Série A-3.