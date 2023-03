SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, afirmou que continuará convocando Lionel Messi. Ele afirmou que manterá seu capitão no time até que ele peça para não ser mais chamado,

"A situação de Messi é fácil de entender. Ele está bem, pronto para jogar e para seguir defendendo a seleção. Até que me diga o contrário, seguirá sendo convocado", afirmou.

"Quando ele me falar 'não quero continuar', vejo o que eu faço. Vou tentar convencê-lo e é isso. Enquanto isso, eu acho que ele está feliz no campo e na seleção. Para nós, isso é ótimo", complementou.

Messi foi o principal jogador na conquista da Argentina da Copa do Mundo de 2022. Aos 35 anos, o camisa 10 disputou seu quinto Mundial e faturou seu primeiro troféu. Além disso, foi eleito o melhor jogador da Copa do Qatar e, posteriormente, levou o prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Fifa.