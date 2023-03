SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ex-árbitros Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci, que formam um casal, vão participar da transmissão de Brasil x Marrocos no canal de Galvão Bueno no YouTube.

A reportagem confirmou que o casal vai comentar arbitragem no amistoso da seleção brasileira. Será o primeiro compromisso de ambos desde que foram demitidos pela TV Globo, no início desta semana.

Os dois foram desligados da emissora na esteira do encerramento do quadro Central do Apito. A partida marcará a estreia do Canal GB, a nova TV do icônico narrador na internet.

O jogo será disputado no sábado (25), às 19h (de Brasília). A transmissão no canal de Galvão ainda contará com a participação de Zico, Cristiane e Felipe Neto.

O narrador também estará ao lado de Walter Casagrande e Tino Marcos, seus antigos amigos -- Arnaldo Cézar Coelho não poderá participar por questões contratuais.

"Estou feliz desse anúncio. Estreia do Canal GB no YouTube, claro que teremos comentários de arbitragem. Pela primeira vez, um casal de ex-árbitros. Sejam muito bem-vindos", revelou Galvão Bueno.

"Obrigada pelo convite, estamos muito felizes de trabalhar com você e de participar desse momento histórico. Vai ser ótimo a gente [ela e Sandro] poder discordar em uma transmissão" respondeu Fernanda.

"O Canal GB já fazendo sucesso, começando a primeira transmissão com um jogo da seleção brasileira, que é a sua cara. Quando se fala em seleção, as pessoas já ligam a uma narração sua. A gente fazer parte disso vai ser demais", comentou Sandro Meira Ricci.

FIM DA CENTRAL DO APITO

A TV Globo optou por acabar com o quadro Central do Apito e não contará mais com ex-árbitros nas transmissões de jogos. Com isso, o casal acabou demitido pela emissora. Árbitro de três Copas do Mundo, Sandro estava na Globo desde 2018, enquanto a ex-assistente Fernanda chegou em 2021. Já Paulo Cesar de Oliveira continua contratado, mas só participará de alguns programas.

A decisão de encerrar a Central do Apito ocorre após a tecnologia do árbitro de vídeo apresentar "respostas" para marcações de jogadas durante os confrontos. O quadro foi criado em 2018 para que especialistas de arbitragem opinassem sobre decisões do árbitro e dos auxiliares nas partidas. As análises de arbitragem agora serão feitas durante programas da emissora quando necessárias.