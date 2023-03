BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Atual tricampeão mineiro, o Atlético-MG enfrenta o América-MG na decisão do Campeonato Mineiro de 2023. O clube alvinegro busca o quarto título estadual em sequência, o que não consegue desde desde os anos 1980, quando tinha Reinaldo, Toninho Cerezo e Éder Aleixo no time. O último tetra do Atlético-MG foi em 1981. Agora, com Hulk, o time alvinegro tenta repetir o feito após 42 anos.

O QUE ACONTECEU

Entre 1978 e 1983 o Atlético-MG foi hexacampeão mineiro, a maior sequência de conquistas do clube. O principal nome daquela equipe era Reinaldo, que até hoje é o maior goleador da história atleticana, com 255 gols.

O posto de goleador é ocupado atualmente por Hulk. Na Cidade do Galo desde 2021, o atacante tem 75 gols marcados em 126 partidas.

Desde que Hulk foi contratado, o Atlético disputou quatro finais e saiu campeão em todas elas. Foram duas vezes no Mineiro, diante do América-MG e do Cruzeiro, na Copa do Brasil, sobre o Athletico-PR, e na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

A sequência atual de títulos do Atlético no Mineiro começou em 2020, ao bater o Tombense na decisão. Em 2021 o América foi o rival na decisão e no ano passado foi o Cruzeiro.

HULK BUSCA 6º TÍTULO E 4ª ARTILHARIA

Principal jogador do Atlético-MG desde 2021, Hulk é o símbolo de uma mudança na história alvinegra.

Desde a contratação do atacante, o time mais venceu campeonatos do que perdeu.

Desde março de 2021, o clube mineiro disputou nove competições diferentes e foi campeão em cinco oportunidades. Com Hulk em campo, o Atlético venceu o Mineiro duas vezes (2021 e 2022), a Copa do Brasil (2021), o Campeonato Brasileiro (2021) e a Supercopa do Brasil (2022). Os quatro troféus que Hulk não venceu foram duas Libertadores (2021 e 2022), uma Copa do Brasil (2022) e um Brasileirão (2022).

Além do sexto título, o camisa 7 do Galo busca mais uma artilharia para o currículo. Pelo Galo, ele foi o goleador máximo da Copa do Brasil de 2021, o Brasileirão de 2021 e o Mineiro de 2022. Com oito gols marcados, Hulk lidera a corrida em 2023. São três a mais do que Arnaldo, do Patrocinense, que disputa a repescagem contra o rebaixamento.