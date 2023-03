BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado pelo Cruzeiro na segunda-feira (20), o técnico Pepa já desembarcou em Belo Horizonte. O desafio do português não será dos mais simples, já que ele vai assumir a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro com o pior aproveitamento neste começo de 2023.

O Cruzeiro teve mais derrotas do que vitórias no Campeonato Mineiro. Na primeira fase, fez a quarta melhor campanha, com 12 pontos conquistados em 24 possíveis. Já na semifinal, foram duas derrotas para o América-MG. No total, foram três triunfos, três empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 11 sofridos.

O desempenho do Cruzeiro é o pior entre os 20 clubes que vão disputar a Série A em 2023. O time estrelado entrou em campo dez vezes e venceu somente três. Foram mais quatro derrotas e três empates.

O Cruzeiro também teve o pior desempenho como mandante e é o time com o menor número de gols por jogo, de acordo com dados do Sofascore.

A campanha ruim no Mineiro preocupa a torcida, que pressiona Ronaldo por mais investimentos no time. A temporada marca o retorno do Cruzeiro à elite do futebol nacional, após três anos na Série B.

TRÊS SEMANAS DE TREINOS ANTES DA ESTREIA

Pepa chegou à capital mineira na tarde dessa quarta (22) e nesta quinta-feira (23) terá o primeiro contato com os jogadores.

O treinador que vai substituir Paulo Pezzolano ainda não sabe qual será o adversário em sua estreia pelo Cruzeiro, mas o novo treinador terá três semanas de trabalho antes da primeira partida.

O primeiro compromisso será pela terceira fase da Copa do Brasil, entre os dias 11 e 13 de abril. O sorteio para definir os confrontos do torneio está marcado para o próximo dia 27, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Pelo Brasileirão, a estreia será diante do Corinthians, na Neo Química Arena. No entanto, a CBF aguarda o sorteio da Copa Libertadores para desmembrar as primeiras rodadas da Série A. Assim como na Copa do Brasil, o sorteio da competição continental também está marcado para o dia 27.