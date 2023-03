PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A presença de Luis Suárez tem impacto além do Grêmio. Turbinado pelo uruguaio, a média de público do Campeonato Gaúcho dobrou em 2023.

No ano passado, a média de público pagante na primeira fase foi 2.395. A marca pulou para 4.862.

O clube tricolor levou 166.594 pagantes às partidas que disputou na primeira fase da competição em 2023, com média de público superior a 15 mil pessoas.

Em 2022, ano em que iria disputar Série B, o Grêmio teve média de público de 6.950 pagantes na primeira fase. Em 2019 foram 11.254 em média. Ou seja, mesmo quando vinha embalado por uma boa temporada, houve menos torcedores presentes.

Em 2023, os jogos do Grêmio foram responsáveis por mais de 50% do público pagante em toda primeira fase do Gauchão. Duelos 'menos importantes', como contra Brasil de Pelotas, Aimoré e Avenida, levaram mais de 20 mil pessoas à Arena.

Considerando apenas os jogos da primeira fase com Suárez em campo, a média de pagantes é superior a 19 mil por partida.

O Inter, tradicional oponente gremista, teve média de 13.686 torcedores pagantes na primeira fase do Gauchão. Somente um jogo além do Gre-Nal levou mais de 20 mil ao estádio.