SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Balada foi anunciado nesta quinta-feira (23) pelo Torpedo Moscou, time que ocupa a lanterna da primeira divisão da Rússia.

Ele usará a camisa 21 e tentará ajudar a livrar a equipe do rebaixamento.

O clube postou boas-vindas em português ao anunciar o brasileiro.

André estava sem clube desde outubro do ano passado, quando rescindiu com o Cuiabá.

Em julho, ele foi flagrado em uma casa noturna enquanto se recuperava de lesão.

EM BAIXA

André surgiu para o futebol no Santos, onde foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2010, ao lado de Ganso e Neymar.

Saiu do Brasil antes mesmo de Neymar, sendo vendido ao Dínamo de Kiev em 2010.

Ainda passou pelo Bordeaux e, sem sucesso na Europa, voltou ao Brasil para jogar no Atlético-MG.

Ganhou dois Campeonatos Mineiros (2012 e 2015) e uma Copa do Brasil (2014) pelo Galo.

Voltou ao Santos em 2012 e desde então rodou por Vasco, Sport, Corinthians, Sporting-POR, Grêmio e Gazisehir Gaziantep-TUR.

Disputou 26 jogos com a camisa do Cuiabá no ano passado e marcou quatro gols, além de dar duas assistências.