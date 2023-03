- Goiás vence Brasiliense e garante vaga na semifinal da Copa Verde

O Goiás avançou para a semifinal da Copa Verde após derrotar o Brasiliense por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23) na Serrinha. Outra equipe a avançar na competição regional (disputada por equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo) foi o Paysandu, que bateu o Princesa do Solimões nos pênaltis por 5 a 3.

CLASSIFICADOS PARA A SEMIFINAL DA COPA VERDE! ????????



Com gol de @jupalacios10, vencemos o Brasiliense por 1 a 0, em casa, e estamos na semifinal da competição!#GOIxBRA (1x0)#CopaVerde pic.twitter.com/hD2qbxOXQP — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 23, 2023

Agora, nas semifinais, o Papão protagonizará o clássico com o Remo (que avançou com vitória sobre o São Raimundo-RR) em busca de uma vaga na grande decisão. O outro finalista sairá do confronto entre o Esmeraldino e o Cuiabá (que deixou o Vila Nova pelo caminho).

Após empatar sem gols fora de casa, na partida de ida das quartas de final, o Goiás chegou em situação confortável para medir forças com o Brasiliense. E a equipe goiana conseguiu a classificação nos 90 minutos de tempo regulamentar, graças a gol do argentino Palacios aos 12 minutos do primeiro tempo.

Quem teve mais dificuldades para alcançar a classificação foi o Paysandu, que, após empatar novamente sem gols com o Princesa do Solimões, buscou a vaga na disputa de pênaltis. E nas penalidades máximas o Papão contou com a eficiência de seus cobradores e com uma defesa do goleiro Thiago Coelho para triunfar por 5 a 3.

Tags:

Copa Verde | Cuiabá | Esportes | futebol | Goiás | Paysandu | Remo