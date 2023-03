SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chrystian Barletta chega ao Corinthians como opção para o meio-campo, principalmente pelo lado direito.

Ele atuou como meia direita no São Bernardo. Era uma função relativamente próxima à que Adson faz no Corinthians, mas centralizando menos o jogo.

Barletta avisa que também pode jogar como atacante pela direita. Não exatamente como um ponta, ao estilo Gustavo Mosquito, mas suficientemente aberto para espaçar o ataque naquele lado -mais ou menos o que Róger Guedes faz na esquerda.

Fernando Lázaro pensa no meia-atacante nas duas funções, a depender da estratégia de jogo e do esquema tático do time.

A posição que gosto de jogar é onde o Lázaro me colocar. No São Bernardo vinha de fora para dentro, mas também consigo flutuar pela direita. Vamos encaixando no esquema de jogo do professor. Se eu jogar ou tiver que esperar meu momento, isso é bem leve para mim. Ele sabe a posição que gosto de jogar."Barletta, em sua apresentação oficial como jogador do Corinthians

BARLETTA MOSTRA PACIÊNCIA

Na primeira entrevista, ele falou mais uma vez que aceita esperar para conquistar seu espaço. A disputa parece ser com Adson, mas o Corinthians ainda tem Guilherme Biro, Matheus Araújo, Paulinho e Renato Augusto para o setor de criação.

"Já passei por tudo: fiquei no banco de reservas, já fui titular, fiquei um tempo sem jogar. Sou bem paciente, sei esperar o momento", disse Barletta na apresentação.