SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann fará jogo-treino pelo Santos neste final de semana, contra o Primavera, e na sequência terá semana decisiva.

Odair irá rodar o time e manter a sobrecarga na atividade. A ideia é dar oportunidades para todos os jogadores, que vêm de uma sequência de carga elevada, e avaliá-los em condições de jogo.

Ângelo e Lucas Braga não serão opções na atividade. A dupla jogou a reta final do Paulista no sacrifício e o treinador quer dar tempo de recuperação completo.

SEMANA DECISIVA

Odair está na expectativa pelo retorno dos jogadores no departamento médico. O treinador ainda tem Joaquim, Mendoza e Soteldo na fisioterapia, e Maicon, Carabajal, Braga e Ângelo em transição de campo.

O treinador espera poder contar com a maioria dos jogadores à disposição para definir um time titular. Vale lembrar que o Santos ainda não anunciou reforços para o Campeonato Brasileiro.

A direção espera anunciar algum jogador na próxima semana. Há conversas em andamento pelo lateral Jamerson, do Guarani, além de um um lateral-esquerdo brasileiro que está na Europa.

Após se frustrar com Jean Lucas, diretoria muda a estratégia. O time irá avaliar no mercado atletas menos midiáticos e com menor peso, mas que facilitem as negociações. A ideia é trazer jogadores prontos para Odair.

O técnico Odair já perdeu duas semanas de trabalho sem novidades no grupo. O prazo para negociações no futebol brasileiro desta janela de transferências termina em 3 de abril.