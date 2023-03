SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fará apenas um jogo, contra o Marrocos, durante a data Fifa deste mês de março. O compromisso único envolve a parte técnica e comercial da CBF.

OS MOTIVOS PARA SÓ TER UM JOGO SÓ

A CBF encaixou o amistoso na agenda da seleção marroquina, que procurou a entidade ainda durante a Copa do Mundo para fazer a partida deste sábado (25).

A CBF achou interessante fazer apenas um jogo, no fim da semana, para dar mais tempo de treinos ao técnico interino, Ramon Menezes.

A CBF, no momento, não tem uma empresa que explore os direitos comerciais dos amistosos da seleção. Logo, contratualmente, não precisa fazer o máximo de jogos possível, como nos ciclos anteriores.

Há dificuldade no calendário para arrumar adversários do alto escalão europeu.

LADO BOM PARA OS CLUBES

Para quem cedeu jogadores à seleção brasileira, o calendário nesta data Fifa é interessante. Os jogadores serão liberados logo após o jogo contra o Marrocos. Assim, no domingo já podem iniciar o processo de recuperação e viagens aos clubes de origem.

A DIFERENÇA NA QUESTÃO COMERCIAL

Até dezembro, a empresa Pitch trazia adversários à mesa da CBF para que a entidade aceitasse as seleções e os locais de jogos indicados. Atualmente, a CBF não quer ter um contrato com empresas desse tipo, para evitar intermediários nas negociações comerciais envolvendo os jogos da seleção.

Mas tem outro aspecto: a entidade não tem no momento um diretor comercial e nem coordenador de seleções. As decisões estão concentradas no presidente Ednaldo Rodrigues. Para o jogo contra Marrocos, tudo ficou mais fácil porque a organização é toda marroquina.

PRÓXIMA DATA FIFA

O Brasil voltará a campo em junho, mas a CBF ainda não tem um cenário definido para os amistosos. As Eliminatórias, por sua vez, começam em setembro, com Brasil e Bolívia.