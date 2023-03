SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu avançar na negociação pelo lateral-esquerdo Wendell, do Porto, e entrou na disputa com Coritiba e São Paulo por Jamerson, do Guarani.

O QUE ACONTECEU

O Santos priorizou Wendell, lateral-esquerdo de 29 anos do Porto, mas as tentativas não surtiram efeito até agora.

O time alvinegro tinha Jamerson no radar desde o início do ano, porém, buscou Wendell como Plano A nas últimas semanas.

Sem Wendell, o Santos voltou a procurar o Guarani por Jamerson, que tem 24 anos e é destaque desde a Série B do ano passado.

Coritiba e São Paulo também conversam com o Bugre, que espera a melhor proposta.

A pedida inicial do Guarani era de R$ 10 milhões, mas os valores já diminuíram e o clube de Campinas aceita jogadores em troca.

O interesse do Santos em Jamerson foi antecipado pelo UOL no dia 6 de março.

CADÊ OS REFORÇOS

O Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista no dia 5 de março e ainda não trouxe nenhum novo reforço.

O clube tem várias negociações em andamento, mas esbarra na sua limitação financeira e nas negativas ouvidas pelos atletas procurados.

O técnico Odair Hellmann quer um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante, um ponta e um centroavante.

O Santos voltará a jogar na primeira semana de abril, pela Sul-Americana, e o prazo para contratações se encerra no dia 3, daqui a 10 dias.