SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação paulista de Futebol (FPF) oficializou a Arena Barueri como palco do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, entre Água Santa e Palmeiras.

O estádio na grande São Paulo foi escolhido para sediar o primeiro jogo, com mando do Água Santa. A Arena Inamar, onde o Água Santa mandou boa parte dos seus jogos na competição, não tem iluminação artificial, e com isso não poderia receber a final.

O presidente do Netuno, Paulo Korek, descartou o uso do Morumbi. Em conversa com o presidente do São Paulo, Julio Casares, Korek ouviu que o estádio Tricolor passa por um processo de renovação da grama.

A Vila Belmiro e a Neo Química Arena também foram cogitados para receber o jogo.

"Para o ano que vem já terá iluminação. Conseguimos fechar o contrato com a empresa, tivemos a felicidade desse início de ano vender alguns jogadores, inclusive um deles da base que foi revelado na Copa São Paulo. Isso possibilitou a gente fechar contrato com a empresa de iluminação", revelou Paulo Korek, presidente do Água Santa, ao programa Seleção Sportv.