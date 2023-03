SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França foi letal e goleou a Holanda por 4 a 0 nesta sexta-feira (24), no Stade de France, pela primeira rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

Griezmann, Upamecano e Mbappé, duas vezes, fizeram os gols da partida. Os tentos saíram aos 2, aos 8 e aos 21 minutos do primeiro tempo, e aos 42 da segunda etapa, respectivamente.

A Holanda teve um pênalti perdido nos acréscimos finais. Memphis desperdiçou a cobrança e o rebote, parando em Maignan.

A exibição de gala minimizou o mal-estar entre Griezmann e Mbappé criado antes da partida pela escolha do jogador do PSG como o novo capitão francês.

Mbappé se tornou o quinto maior artilheiro da seleção francesa. O astro de 24 anos marcou pela 38ª vez representando o país, superando Benzema.

A França assumiu a liderança da chave, seguida pela Grécia, que venceu Gibraltar por 3 a 0 -- a Irlanda também está no grupo, mas ainda não atuou.

Ambas as seleções voltam a campo na segunda (27), pela segunda rodada. A Holanda recebe Gibraltar, às 15h45 (de Brasília), enquanto a França visita a Irlanda no mesmo horário.

O JOGO

A definição do novo capitão gerou uma intriga com os dois principais astros antes do primeiro jogo dos Les Bleus após o vice da Copa do Mundo. Deschamps definiu que Mbappé assumiria a braçadeira após a aposentadoria de Lloris, causando insatisfação em Griezmann.

A polêmica, no entanto, não durou nem dois minutos com a bola rolando. Mbappé deu a assistência para Griezmann, vice-capitão, inaugurar o placar.

A França manteve o ritmo, não deixou a Holanda respirar e já estava vencendo por 2 a 0 aos oito minutos de jogo. O camisa 7 francês, além de fazer o primeiro tento, bateu a falta que deu origem ao segundo.

Os franceses recuaram as linhas após a vantagem construída e ainda ampliaram em contra-ataque. As três primeiras finalizações da equipe balançaram a rede holandesa, forçando Koeman a colocar mais um atacante antes do intervalo para se manter no jogo.

A seleção holandesa tentou diminuir a diferença no placar, mas sofreu com falta de criatividade e levou o quarto no final do segundo tempo. A partida até ficou mais equilibrada após o intervalo, só que a França conseguiu definir a goleada em novo contra-ataque e Depay ainda perdeu a chance de descontar em pênalti.