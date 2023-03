SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira homenageará Pelé no amistoso deste sábado (25), contra o Marrocos. O jogo será em Tânger, às 19h (de Brasília).

Os jogadores usarão uma camisa com o nome de Pelé gravado abaixo do número. Os nomes dos atletas estarão acima da numeração.

Os organizadores do amistoso pedirão um minuto de aplausos antes do jogo em reverência ao ídolo, que morreu no fim do ano passado.

Imagens de Pelé serão estampadas durante a partida. A CBF exibirá momentos do do único tricampeão do mundo nas placas de publicidade em volta do campo.

"O Pelé é o maior jogador de todos os tempos e merece ser lembrado eternamente pela CBF. O legado do Pelé será celebrado sempre na minha gestão", falou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.