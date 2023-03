SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista espanhol Julio Maldonado, conhecido como Maldini, revelou o seu ranking dos cinco maiores jogadores da história do futebol.

Maldini é a maior referência em futebol internacional na Espanha e apresentou a lista em um evento do jornal Marca. Ele colocou Pelé em terceiro no ranking dos maiores do esporte. O Rei do Futebol ficou na frente do argentino Di Stéfano e do holandês Johan Cruyff. Maradona ficou em primeiro, com Messi em segundo.

Maldini admitiu que "talvez tenha sido subjetivo" na definição entre os craques argentinos por ter crescido assistindo Maradona jogar.

O jornalista destacou que levou em consideração em sua avaliação os jogadores que mais "fizeram história", não necessariamente os melhores. "Não digo que Di Stéfano tenha sido melhor que Cristiano Ronaldo, mas sim que foi mais importante", explicou.

As justificativas de Maldini

Pelé em 3º

"Ele é o primeiro jogador completo que eu já vi. Jogava com as duas pernas, aos 17 anos ele dominou uma Copa do Mundo sozinho. Tinha potência, parava, driblava, finalizava de cabeça. Se você fizesse o protótipo do jogador de futebol perfeito, pegaria várias características de Pelé. O único que venceu três Copas do Mundo. Por nunca ter jogado na Europa, talvez seja menos conhecido."

Messi em 2º

"Ele é o jogador de futebol perfeito, um líder inteligente, um artilheiro implacável, uma técnica primorosa, ele tem de tudo. Se eu quisesse um jogador para o meu time, levaria Messi, não Maradona, porque eu garanto mais anos em um nível superior. A Copa do Mundo não me faz colocá-lo como número um porque o fato de ganhar, mesmo sendo muito importante, no final das contas depende de ações muito concretas."

Maradona em 1º

"Aqui admito que talvez eu seja subjetivo, cresci com Maradona e isso me fez admirá-lo ainda mais. Em comparação, Maradona foi um 9,99 durante menos tempo, e Messi um 9,97 por mais tempo. Tinha tudo, leitura do jogo, pé esquerdo, velocidade, mudança de ritmo, talento. Se falamos de golaços, as 3/4 melhores pinturas da história foram de Maradona. Para mim, ninguém jogou futebol como Maradona."

O ranking do especialista

1. Maradona

2. Messi

3. Pelé

4. Di Stéfano

5. Johan Cruyff