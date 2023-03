SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A demissão de Julian Nagelsmann do Bayern de Munique parece não ter agradado alguns jogadores.

A versão do clube não bate com a dos atletas: a direção fala em "problemas de indisciplina", mas dois destaques do time negam. "Não vi nenhum jogador insatisfeito no vestiário", disse o lateral direito Joshua Kimmich.

O meio-campista Leon Goretzka também disse que não havia nenhum tipo de problema na 'minha relação' com Nagelsmann", completou.

"A decisão não era popular, mas tínhamos que tomar", repreendeu o diretor esportivo.

"É um choque para todos quando alguém assim deixa de estar ali de um dia para outro", admitiu Goretzka. Quando perguntado sobre algum problema no vestiário, Kimmich disse que "enfaticamente, não".

O diretor Hasan Salihamidzic respondeu publicamente. "Claro que foi uma decisão difícil porque tínhamos uma boa relação com Nagelsmann. Se perguntar a eles [Kimmich e Goretzka]: Tínhamos um treinador de primeira? Sim. Temos um elenco de primeira? Sim. Mas o rendimento não estava aí, foi abaixo. Eles entenderiam", disse ao canal alemão Sport1.

Nagelsmann foi demitido na vice-liderança do Alemão e com 100% na Champions. O Bayern argumenta que o time tropeçou cinco vezes nas últimas dez rodadas da Bundesliga e que o desempenho não vinha sendo o esperado.

"Tivemos alguns problemas de indisciplina", insiste Salihamidzic quando questionado sobre a "falta de liderança" de Nagelsmann.