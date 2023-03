SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a Ucrânia por 2 a 0, neste domingo (26), em Wembley (ING), pela segunda rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

O jogo foi decidido pelo talento dos atacantes ingleses Harry Kane e Saka. Em seu gol, Kane não só balançou a rede com seu tradicional oportunismo como também construiu toda a jogada.

Kane também participou da jogada do golaço de Saka três minutos depois. Saka deu muito trabalho aos ucranianos com sua velocidade pelo lado direito. O jovem de 21 anos teve outras oportunidades de gol no segundo tempo, mas não aproveitou.

A Inglaterra teve o domínio do jogo nos dois tempos e foi pouco incomodada pela Ucrânia, que antes de sofrer os gols estava excessivamente recuada.

Homenagens à Ucrânia e pedidos de paz

Jogadores das duas equipes posaram para fotos com uma bandeira da Ucrânia com a palavra "peace" (paz, em inglês).

Mil refugiados ucranianos foram convidados pela Federação Inglesa para assistir a partida em Wembley. Cerca de 150 mil ucranianos estão refugiados na Inglaterra após o início da guerra com a Rússia.

Na homenagem, 4.500 bandeirinhas ucranianas foram disponibilizadas nos assentos do setor visitante do estádio de Wembley.

O pré-jogo também foi marcado por uma homenagem a Harry Kane, que na rodada anterior se tornou o maior artilheiro da história da Inglaterra.

INGLATERRA 2 X 0 UCRÂNIA

Local: Wembley, na Inglaterra

Competição: 2ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Data e hora: 26 de março de 2023, às 13h (horário de Brasília)

Árbitro: Serdar Gözübüyük

Auxiliares: Erwin Zeinstra e Johan Balder

VAR: Pol van Boekel e Jeroen Manschot

Cartões amarelos: Nenhum

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Harry Kane, aos 36 minutos do primeiro tempo (ING); Saka, aos 39 minutos do primeiro tempo (ING)

INGLATERRA

Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Henderson, Rice e Bellingham (Grealish); Saka, Kane (Toney) e Maddison (Gallagher). Técnico: Gareth Southgate

UCRÂNIA

Trubin; Karavaev (Buyalskyi), Svatok, Matvienko, Mykolenko (Sobol), Stepanenko, Sudakov, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk e Mudryk (Tsygankov). Técnico: Oleksandr Petrakov