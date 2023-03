ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Rodrygo escreveu uma mensagem para seu "ídolo" Neymar após jogar pela primeira vez com a camisa 10 da seleção brasileira.

O jogador jogou com a 10 contra Marrocos e agradeceu a oportunidade em uma publicação no Twitter.

A cria da Vila Belmiro homenageou Pelé e escreveu uma mensagem para Neymar, que se recupera de cirurgia no tornozelo e desfalcou a seleção.

Rodrygo afirmou que a camisa 10 é de Neymar.

'MOMENTO DE RECOMEÇO'

O Brasil perdeu na estreia de Rodrygo com a camisa 10. A seleção foi derrotada por 2 a 1 em amistoso contra a seleção de Marrocos, neste sábado (25), na cidade de Tânger.

A seleção foi comandada pelo técnico interino Ramon Menezes e contou com muitas novidades. Entre elas, algumas estreias, atletas campeões do Sul-Americano sub-20 e mais jogadores do futebol brasileiro entre os titulares.

Camisa 10 da seleção nos últimos três Mundiais, Neymar desfalcou o Brasil pois se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Ele foi operado em Doha, no Qatar, no último dia 10 e retornou a Paris para seguir o tratamento em casa. Com prazo de recuperação de quatro meses, só deve retornar na próxima temporada europeia