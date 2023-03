SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O sorteio dos grupos da Copa do Mundo sub-20, que está previsto para ocorrer na Indonésia, não será mais realizado na próxima sexta-feira (31).

A Fifa ainda não se manifestou, mas CBF confirmou ao UOL que o sorteio do Mundial da categoria foi adiado. O técnico Ramon Menezes, campeão do Sul-Americano sub-20 com o escrete canarinho, ia direto do Marrocos para Bali, mas o cancelamento mudou os planos.

Divergências políticas no país sede sobre a participação de Israel na competição podem ter causado o adiamento do sorteio, segundo a agência AP.

A Indonésia é aliada diplomática da Palestina e o governador de Bali se opôs recentemente à presença da seleção israelense no torneio. Além disso, houve protestos contra a participação de ISrael na capital Jacarta.

A Federação Indonésia de Futebol (PSSI) alegou que ainda não foi informada sobre o motivo oficial do adiamento pela entidade máxima do futebol.

O país pode não sediar o torneio e ser alvo de represálias esportivas da Fifa. Aa PSSI fala em "calcular os impactos negativos" e tomar medidas "para que o futebol indonésio seja salvo", já que a Indonésia assinou um contrato com a entidade antes de ser definida como sede.

A Copa do Mundo sub-20 estava programada para ocorrer em 2021, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19. O torneio está previsto para ser disputado entre 20 de maio e 11 de junho.