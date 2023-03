SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Caxias surpreendeu o Internacional neste domingo (26) e, após empate por 1 a 1, venceu nos pênaltis por 5 a 4 e avançou à final do Campeonato Gaúcho.

Maurício abriu o placar para o Colorado, mas Erou deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

Carlos de Pena foi expulso aos 31' do segundo tempo e os dois times tiveram grandes chances de marcar depois disso.

Com o mesmo resultado do primeiro duelo, as equipes - que também tinham empatado na primeira fase, mas por 2 a 2, foram para as penalidades.

Após 4 cobranças certas para cada lado, Bruno defendeu a cobrança de Estêvão, Wesley converteu e classificou a equipe do interior

A final será contra o Grêmio nos próximos dois finais de semana.

INTERNACIONAL

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, Carlos de Pena, Mauricio (Estêvão), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Alemão). T.: Mano Menezes.

CAXIAS

Bruno; Marcelo, Dirceu, Fernando Fonseca e Dudu Mandai; Marlon (Moacir), Guedes, Diego Rosa (Pedro Cuiabá), Peninha (Wesley Pomba) e Jean Dias; Eron (Marcão). T.: Thiago Carvalho.

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Mateus Olivério Rocha e Otavio Legramanti

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Carlos de Pena, Maurício, Mercado, Mano Menezes, Alan Patrick, Alemão, Keiller (INT); Marcelo Ferreira, Thiago Carvalho, Dudu Mandai, Bruno, Pedro Cuiabá (CAX)

Cartão vermelho: De Pena, Matheus Dias (INT); Guedes (CAX)

Gols: Maurício, aos 19'/1ºT, para o Inter; Eron, aos 47'/1ºT, para o Caxias.

Público: 33.399 pagantes, 37.182 total

Renda: R$ 484.964,00