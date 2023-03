SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O goleiro Mycael e o lateral-direito Arthur iniciaram "nova vida" após a convocação do técnico interino Ramon Menezes para o amistoso entre Brasil e Marrocos.

Mycael e Arthur foram algumas das surpresas de Ramon para o amistoso em Tânger. Eles foram campeões do Sul-Americano Sub-20.

A dupla recebeu várias sondagens, foi procurada por empresários e viu os seguidores bombarem nas redes sociais.

Robert Renan, Andrey e Vitor Roque também venceram o Sul-Americano e foram convocados, mas já estavam em alta no mercado da bola. Robert está no Zenit (RUS) e é alvo do Real Madrid, Andrey foi negociado pelo Vasco com o Chelsea e Vitor Roque é de interesse do Barcelona.

Mycael, reserva do Athletico, busca primeiro a titularidade no clube antes de pensar em sair. Ele tem 19 anos e é reserva de Bento.

Arthur, de 20 anos, assumiu a titularidade do América-MG e deve ser negociado em breve com a Europa. O Barcelona é um dos clubes interessados.

Quanto vale a convocação?

Um chamado para a seleção brasileira tem muito valor no mercado, por mais que esse jogo tenha sido amistoso e com técnico interino.

Mycael e Arthur já eram analisados por clubes europeus, mas a convocação é uma espécie de carimbo do potencial dos atletas.

A repercussão vale também para os mais velhos, como Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras. Eles aproveitaram os dias no Marrocos para reforçar o desejo de atuar na Europa.

O Brasil jogará novo amistoso em junho. A ideia do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é ter o substituto de Tite até essa data.