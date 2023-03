ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Os times da MLS traçaram uma estratégia única para tentar contratar Lionel Messi, que tem vínculo com o PSG só até o meio do ano.

A MLS tem teto de salário, e nenhum time da liga norte-americana poderia pagar o custo de Messi. Assim, a Liga decidiu tentar uma contratação conjunta do atleta argentino, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

Em reunião há cerca de um mês, todas as equipes concordaram em pagar uma parte do salário de Messi, a fim de possibilitar a contratação dentro das restrições salariais da MLS. Messi poderia, então, decidir em qual clube e cidade jogaria: Miami, Los Angeles ou Nova Iorque.

Os times calcularam que a presença de Messi aumentaria muito a venda dos direitos de transmissão da MLS. O dinheiro investido em parte do salário do craque argentino, portanto, seria recuperado com as cotas de transmissão e novos contratos comerciais.

Com essa tentativa inusitada, a MLS pretende usar a imagem de Messi para promover a Copa do Mundo de 2026. O próximo Mundial será sediado por três países: EUA, México e Canadá. A presença de Messi na MLS também ajudaria a promover o futebol no país e a imagem da Liga. Segundo "Sport", porém, o argentino não se empolgou com a ideia e pretende continuar atuando no futebol europeu.