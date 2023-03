RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com três shows do Coldplay e uma agenda já fechada para apresentações de Red Hot Chili Peppers, The Weeknd e RBD, o estádio Nilton Santos ?casa do Botafogo ?entrou de vez na rota dos megaeventos do Rio de Janeiro.

Com a instalação do gramado sintético, o estádio tem uma maior disponibilidade de agenda de eventos sem atrapalhar as partidas do Botafogo.

O Nilton Santos entra no "vácuo" deixado pelo Maracanã, que após a saída da Odebrecht diminuiu vertiginosamente o número de eventos com a administração temporária da dupla Fla-Flu.

"Para ter uma noção e usando os shows do Coldplay como exemplo, se o gramado fosse natural iríamos ser obrigados a substituir integralmente cerca de 30% dele e recuperar o restante, o que iria comprometer a realização de jogos. Com o gramado sintético, o campo está disponível para jogar imediatamente após o show, apenas necessitando de um pequeno tratamento de manutenção", afirma Alexandre Costa, diretor de Infraestrutura e Operações do Nilton Santos.

OS SHOWS JÁ DEFINIDOS NO NILTON SANTOS

- Coldplay: a banda britânica de rock se apresentou no último fim de semana no estádio (25 e 26) e fará um último show hoje nesta terça-feira (28).

- The Weeknd: o cantor canadense se apresentará no dia 7 de outubro.

- Red Hot Chili Peppers: a famosa banda de rock norte-americana tocará no Nilton Santos no dia 4 de novembro.

- RBD: a banda mexicana, que é febre entre o público teen, fará seus shows no estádio nos dias 10 e 11 de novembro.

*

APROVAÇÃO DE TEXTOR

O diretor de Infraestrutura e Operações do Nilton Santos, Alexandre Costa, concedeu uma entrevista exclusiva ao UOL e falou sobre a participação de John Textor, dono da SAF Botafogo.

APROVAÇÃO

"Todas as decisões tomadas na SAF Botafogo passam pela aprovação do John Textor, e esta, sendo uma decisão estratégica de gestão, não poderia ser diferente".

META É VIRAR REFERÊNCIA

"O que lhe mostramos foi o enorme potencial do estádio para se tornar lugar de referência para a realização de grandes shows no Rio de Janeiro".

SEM BOLA DIVIDIDA COM A SAF

"Na SAF Botafogo não há bolas divididas. Existem decisões estratégicas em que todos estão envolvidos, todos os prós e contras são analisados e, após é tomada a decisão, estamos todos alinhados e na mesma direção".

FUTEBOL É O CENTRO DAS DECISÕES

"O Botafogo é um clube de futebol e o futebol será sempre o centro de todas as nossas decisões, mas todos têm a percepção que hoje os clubes precisam encontrar fontes de receita alternativas e a exploração do estádio é uma importante linha".

ENTREVISTA COMPLETA DO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DO NILTON SANTOS

Estimativa de faturamento

"Existe, é uma linha de receita relevante no orçamento da SAF Botafogo, mas por respeito a todas as partes envolvidas, não revelamos números. Importante entender que a receita de um show não é apenas a locação do espaço, mas uma série de negócios envolvidos que são explorados, como estacionamento, alimentos e bebidas, vendas de pacotes de hospitalidade etc. Além da valorização de outros ativos do estádio, como camarotes, patrocínios, entre outros".

Gramado sintético

"A instalação do novo gramado sintético foi definida com uma participação muito ativa de departamento de futebol, bem como serão todas as decisões relativas ao calendário de jogos e shows".

Campo disponível imediatamente após o show

"A instalação do gramado sintético permite uma maior disponibilidade de agenda de eventos com muito menos impacto na agenda de jogos do Botafogo".

Outras melhorias

"A SAF Botafogo vem fazendo melhorias na estrutura do Nilton Santos. Além do gramado, já fizemos a reforma do vestiário principal e estamos realizando também avanços na sala de imprensa, estrutura de camarotes, salas de apoio, entre outras áreas. Temos um planejamento de outras melhorias na cobertura do estádio e outras necessidades".

Acabar com pista de atletismo e aproximar arquibancada

"Qualquer intervenção estrutural no Estádio Nilton Santos passa por uma autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não existe nenhuma rusga entre a SAF Botafogo e a Prefeitura do Rio. Bem pelo contrário, existe uma estreita colaboração e um diálogo permanente sobre o futuro do estádio, a concessão do Botafogo e as necessidades de adaptação do estádio às necessidades do Botafogo".

"É pública a vontade do John Textor em aproximar as arquibancadas e o público do gramado. Qualquer solução nesse sentido requer, além da autorização da Prefeitura, um estudo arquitetônico e de engenharia profundo e significa um grande investimento da SAF Botafogo, sendo por esse motivo, decisões que requerem o seu tempo e nunca serão tomadas de forma intempestiva".

Novos shows

"Sim, existem conversas para outras datas de grandes shows, que serão revelados em tempo oportuno".

CURIOSIDADES

Além do Nilton Santos, o Rio de Janeiro conta, atualmente para grandes eventos, com o Parque Olímpico, a Praça da Apoteose e a Jeunesse Arena.

O segundo show da RBD no Nilton Santos será na mesma data da final da Libertadores, a ser realizada no Maracanã.