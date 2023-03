SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Junior está sem clube desde que deixou o Flamengo, mas avisa que está acompanhando os principais campeonatos enquanto espera uma boa proposta para assumir um novo desafio.

Dorival recusou algumas propostas e ainda não decidiu seus próximos passos. "Agora é esperar a oportunidade certa", disse à reportagem.

Ele conta que recebeu algumas propostas de clubes fora do Brasil, mas despistou sobre nomes e recusou as ofertas até o momento.

O treinador entende que ainda não é a hora certa de deixar o país. "Em outros casos, não rolou ora por negociações que não chegaram a conclusões, ora pelo momento dos clubes em questão".

Apesar de estar sem trabalho, Dorival revela que vem observando as principais competições para estar atualizado quando chegar um bom convite.

"Estou acompanhando a maioria dos campeonatos. Fiquei atento às classificatórias e, agora nas fases finais, o acompanhamento é mais próximo. Tudo isso para saber o que enfrentaremos quando eu estiver à frente de um novo projeto", disse Dorival.

FLAMENGO É PASSADO

Dorival Junior já vai logo avisando: "Não vou falar de Flamengo". O encontro rolou no evento da Paramount para acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores. O treinador foi campeão da Copa do Brasil e da competição sul-americana no ano passado.

Dorival tem a fama de unir o time. Pegou um Flamengo descompassado depois da liderança do português Paulo Sousa e conseguiu bons resultado: dois títulos para um time que, no início da temporada, estava desacreditado.

"Sempre fiquei muito satisfeito pelo fato de ter um bom ambiente de trabalho com as equipes com quem trabalhei. Como ex-atleta, tentava desempenhar um papel que eu, quando jogava, queria que o técnico desempenhasse: cobrar e extrair o máximo da equipe, mas ser a mão amiga quando necessário", diz.

O técnico fala sobre o carinho que recebe da maior parte dos jogadores com quem trabalhou. Andreas Pereira, que viu sua carreira prejudicada após a decisão da Libertadores 2020 contra o Palmeiras, disse em entrevista ao UOL que Gabigol o acalmou quando o Flamengo anunciou Dorival. O atacante disse a ele que "com o Dorival, ele ia se reencontrar".

"Tive bem poucos problemas, vindos de alguns que não quiseram se adequar a um ambiente livre, leve e solto (mas com responsabilidade). E foram poucos", afirmou Dorival.