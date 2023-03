SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores da seleção peruana entraram em conflito com a polícia da Espanha na noite desta segunda-feira (7).

A delegação do Peru foi recepcionada por cerca de 300 torcedores no hotel NH Collection Eurobuilding, em Madri. A equipe enfrenta a seleção de Marrocos nesta terça-feira (28), às 16h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano.

A polícia espanhola montou um cerco para a segurança dos jogadores, mas alguns atletas quiseram saldar os peruanos que estavam ali.

Policiais e jogadores se desentenderam e geraram um confronto cheio de empurrões e socos para todo lado.

JOGADORES PERUANOS PASSARAM A NOITE NA DELEGACIA

Gallese, Valera, Yotún e Carvallo foram os quatro jogadores que fizeram depoimento na delegacia. Eles estavam acompanhados de Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol.

A FPF enviou nota ao jornal espanhol As e esclareceu que todos os atletas foram por vontade própria para esclarecer e resolver a situação.

Gallese afirmou à América TV: "Queríamos cumprimentar as pessoas e elas começam a nos socar".

DELEGADA DO GOVERNO DE MADRI DÁ RESPALDO AOS POLICIAIS

Mercedes González, futura diretora da Guarda Civil da Espanha, condenou as imagens e deu respaldo aos policiais.

Eles foram avisados que tanto a segurança pública quanto a privada do hotel tinham que ser cuidadas". Mercedes González