MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport está vivendo um grande momento na Copa do Nordeste. Passou fácil pelo CRB nas quartas de final e enfrenta o ABC nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Ilha do Retiro.

O time tem a melhor campanha, com sete vitórias, um empate e uma derrota. São 23 gols marcados e somente cinco sofridos.

O Leão da Ilha foi vice-campeão no ano passado, quando foi derrotado pelo Fortaleza. A equipe cearense faz a outra semifinal com o Ceará no mesmo dia e horário.

SEM COMEMORAÇÕES

"Não é momento para comemorar pois a distância entre as partidas é curta. O entendimento é do lateral-esquerdo Igor Cariús em entrevista ao UOL. Ele marcou um dos gols sobre o CRB que classificou a equipe para a semifinal.

"Não temos muito tempo para comemorar, já temos mais uma decisão pela frente e precisamos chegar bem preparados para esse grande duelo. A equipe do ABC é muito qualificada, tem bons jogadores e, com certeza, vai nos trazer dificuldades. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que tem sido fundamental para o nosso time e esperamos conseguir a classificação para a final da Copa do Nordeste".

A equipe é bem dividida nos gols na competição. Luciano Juba é o artilheiro, com cinco, seguido por Vagner Love (quatro), Sabino e Jorginho (três).

Cariús, por outro lado, fez o seu primeiro na partida contra o CRB. Havia uma certa pressão para que o jogador conseguisse e, em uma boa trama, a oportunidade apareceu.

"Foi um momento de muita felicidade poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Sport. Já vinha buscando esse gol desde o início da temporada e eu acredito que ele saiu no momento certo, em um jogo decisivo. Foi um gol que nos trouxe uma segurança no placar e praticamente selou a nossa vitória naquele momento. Muito feliz também pela nossa classificação, fizemos uma grande partida e conseguimos garantir essa vaga nas semifinais".