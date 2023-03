SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu nesta terça-feira (28) recomendar "fortemente" às federações internacionais que autorizem, com restrições, a participação de atletas com passaporte da Rússia e da Belarus, encerrando uma orientação em contrário que já dura mais de um ano. O COI, porém, vai decidir futuramente se russos e belarrussos poderão competir em Paris-2024.

Atletas russos e belarussos poderão competir como atletas neutros, desde que cumpram alguns requisitos, especialmente:

- Não terem apoiado ativamente a guerra contra a Ucrânia

- Não terem ligação com as forças armadas ou agências de segurança da Rússia e de Belarus

- A autorização vale apenas para indivíduos, não para equipes, o que exclui Rússia e Belarus de competições de esportes coletivos

- Os atletas não podem fazer referência ao seu país, incluindo uso das cores de Rússia e Belarus, dentro de toda a instalação esportiva (ginásio, estádio, etc)

O QUE LEVOU À DECISÃO

Em entrevista coletiva, o presidente do COI, Thomas Bach, justificou a decisão citando que o comitê olímpico internacional ouviu seus parceiros ao longo de quatro meses e que a grande maioria se demonstrou favorável a uma solução que incluísse os atletas russos e belarrussos.

Ele pontuou, mais uma vez, que governos não têm o poder de decidir quem pode ou não participar de uma competição esportiva, em claro recado a governos europeus que têm protestado contra a iniciativa do COI. Bach também anunciou um fundo financeiro para apoiar a preparação dos atletas ucranianos.

ESTUDOS ATÉ PARIS

Bach deixou claro que a recomendação às federações internacionais, um tipo de orientação que, quando vinda do COI, costuma ser acatada, não autoriza os russos a competirem em Paris-2024 e na próxima Olimpíada de Inverno, em 2026, na Itália. Segundo Bach, essa decisão será tomada futuramente, a partir de avaliação de como funcionou o modelo sugerido agora.