RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Filho do ex-lateral direito Pimentel, o zagueiro Eric Pimentel, de 20 anos, está perto de deixar o Vasco de graça.

O contrato da jovem promessa com o Vasco se encerra no dia 6 de julho deste ano.

O time cruzmaltino tenta renová-lo desde o ano passado, mas nunca chegou a um acordo com seus representantes.

Os empresários fizeram uma contraproposta considerada fora da realidade pelo clube e, recentemente, não retornaram os contatos da diretoria vascaína.

O Getafe, da Espanha, já tem conversas avançadas e deve ser o provável destino do zagueiro. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

IMPASSE GERA MÁGOAS

Internamente, a diretoria do Vasco sente-se decepcionada com a postura de Eric Pimentel e seus representantes.

O jovem foi formado nas divisões de base do clube e dirigentes consideram que há ingratidão por parte do zagueiro.

Por causa do impasse, Eric Pimentel foi cortado da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas participou de parte da pré-temporada no profissional, enquanto a diretoria iniciava a reformulação do elenco.

O zagueiro chegou a estrear pelos profissionais no empate por 0 a 0 com o Madureira, pelo Campeonato Carioca, quando a equipe principal ainda estava realizando amistosos nos Estados Unidos.

QUEM FOI PIMENTEL, O PAI

Pimentel, o pai de Eric, era lateral-direito e foi revelado pelo Vasco no início da década de 90.

No clube cruzmaltino, ganhou destaque no tricampeonato carioca de 1992, 1993 e 1994.

Em seguida se transferiu para o Palmeiras, onde teve uma passagem discreta, embora tenha sido campeão da Copa do Brasil e da Mercosul, em 1998.

Na sequência ele retornou ao Rio de Janeiro para atuar pelo rival Flamengo, tendo sido campeão carioca e da Mercosul, em 1999.

Depois do Flamengo foi para o São Paulo, onde sagrou-se campeão paulista de 2000.

Seus últimos clubes foram Madureira (RJ), Tupi (MG) e Ceni (MT).

Atualmente ele possui 50 anos.