SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Existe a expectativa de que Soteldo seja liberado pelo departamento médico do Santos apenas em maio, mas o clube está tendo cautela e quer o observar até lá. A equipe estreia na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (4) contra o Blooming, na Bolívia.

Soteldo começou a transição com preparador físico na última semana. Devido ao tempo parado, o venezuelano perdeu massa corporal e ritmo de jogo.

O jogador treina sem contato físico. Ele não pode entrar em divididas ou cair no chão devido o processo de recuperação completo do local.

Ele faz trabalhos individuais com bola e reforça a musculação. Para fortalecer a região, o atleta tem feito tratamento no clube e treinado em casa em um segundo período.

LESÃO DE HALTEROFILISTA

O venezuelano teve uma lesão rara e nunca relatada antes no futebol. Em um primeiro momento, o Santos avaliou a possibilidade de luxação no ombro. Na sequência, chegou ao diagnóstico de problema no peitoral.

A lesão, aliás, é mais comum em halterofilistas. Os praticantes forçam o músculo e muitos tomam anabolizantes, enfraquecendo os tendões do peitoral.

O meia foi diagnosticado com uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo e passou por cirurgia.

A recuperação varia de paciente para paciente, mas demanda no mínimo três meses de tratamento. O atleta ficou 15 dias imobilizado e, na sequência, iniciou fisioterapia no clube.