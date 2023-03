SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo irá enfrentar o Ituano na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (29) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O São Paulo jogará a primeira partida no Morumbi e o duelo de volta no estádio do interior.

Os jogos de ida e volta serão disputados nas semanas de 12 e 26 de abril, com locais e horários ainda a serem definidos pela CBF.