SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2, de virada, em amistoso disputado nesta quarta-feira (29) no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

A partida marcou a estreia do técnico Pepa pelo Cruzeiro. Os gols foram marcados por Bruninho e Thiago Borbas para o Bragantino, e Mateus Vital e Filipe Machado (duas vezes) para o Cruzeiro, o último em belo chute de letra.

O RB Bragantino volta a campo na semana que vem, dia 6 de abril, na estreia da Sul-Americana, contra o Tacuary. Já o Cruzeiro joga apenas no dia 12 (quarta-feira), pela terceira rodada da Copa do Brasil, contra o Náutico.

O JOGO

Era amistoso, mas os dois times não fizeram feio e proporcionaram um confronto bastante agitado. Pela falta de ritmo, as equipes ainda não pareciam totalmente entrosadas, embora tivessem vontade de sobra.

O Bragantino foi melhor e mais eficiente no primeiro tempo. O Cruzeiro tentou bastante, teve bola na trave, mas vacilou na defesa e viu a equipe de Caixinha fluir melhor o ataque.

No segundo tempo, o Cruzeiro reagiu e chegou à virada com méritos. A equipe mineira teve mais ímpeto e aproveitou a enorme recuada do Bragantino, que praticamente não atacou mais.

Alvo do Palmeiras, Artur ficou apenas 31 minutos em campo. O meia-atacante entrou aos seis da segunda etapa e foi substituído aos 37.

Gols

1x0: Foi rápido! Com apenas um minuto de jogo, o Bragantino abriu o placar com Bruninho. O meia recebeu a bola fora da área e finalizou colocado.

2x0: Bola na mão de Mateus Vital e pênalti para o Bragantino. Thiago Borbas converteu no canto esquerdo, e Rafael Cabral quase alcançou.

2x1: Cruzeiro descontou. Mateus Vital arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga adversária, tocou na trave e entrou.

2x2: Empate da Raposa. Stênio foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Machado foi para a cobrança e acertou no canto direito.

2x3: Golaço de Machado e virada! Rafael Bilú tentou chutar, e Machado aproveitou para escorar de letra e enganar o goleiro com um belo gol.