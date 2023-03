RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Jesus tem uma estratégia para ficar nos holofotes quando está interessado em conseguir um novo emprego. Isso pode ser visto neste período em que a seleção brasileira está sem técnico e o treinador já sabe que não vai renovar com o Fenerbahçe.

O trabalho do técnico e de seu estafe envolve os bastidores e também algumas ações públicas.

Ele é bem relacionado com jornalistas, especialmente em Portugal. Com isso, consegue fazer com que informações de seu interesse transitem com facilidade.

Jorge Jesus e seu estafe criam oportunidades de foto ou entrevistas em situações como reuniões com dirigentes e embarques no aeroporto. Aconteceu no último fim de semana, por exemplo.

O estafe de Jesus faz consulta em vários mercados quando o treinador está perto do fim do contrato, como é o caso atual no Fenerbahçe.

O QUE JORGE JESUS DISSE NA ENTREVISTA MAIS RECENTE?

"Quem é que não gostaria de treinar a seleção do Brasil?"

Sobre a meta da carreira

"Tudo é hipótese na minha carreira. Portanto, não ponho nada à parte".

Sobre voltar ao Flamengo

"Qualquer lado.. Arábia Saudita... tenho várias coisas para escolher em maio".

Sobre o que fazer após o fim do contrato na Turquia

JÁ OCORREU NO BRASIL

Jorge Jesus é protagonista de novelas futebolísticas. E o mercado brasileiro conhece bem.

Veio ao Brasil em 2019 por causa de uma especulação no Vasco e depois no Atlético-MG - ele até assistiu a um jogo no camarote. Acabou contratado pelo Flamengo.

Renovou com o Flamengo para 2020, mas deixou o clube ao aceitar o convite do Benfica.

Foi pivô de uma viagem de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, em dezembro de 2021. O clube queria contratá-lo de volta, mas Jesus não deu o "sim" e ficou no Benfica. O Flamengo fechou com Paulo Sousa.

Jesus veio passar férias no Rio quando Paulo Sousa estava pressionado, em maio de 2022. Em uma conversa com Renato Maurício Prado, disse que gostaria de voltar ao Flamengo.