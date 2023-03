SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro, filho mais novo de Dudu, assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras.

Dudu informou nas redes sociais de seus filhos (Cauê e Pedro), que Pedro assinou seu primeiro contrato com o time alviverde.

"Meu primeiro contrato. Isto é mais do que a história a ser feita. Quero seguir os caminhos do meu pai nesse grande clube que é o Palmeiras. Espero que possamos compartilhar juntos muitos momentos como estes", diz a publicação.

Pedro tem 10 anos e joga no time sub-10 do Palmeiras, a primeira categoria que tem contato com o futebol de campo.

Ele assinou um contrato de iniciação esportiva, que é válido por um ano e que não terá custos para o Palmeiras.

COMO FUNCIONA O CONTRATO

O contrato de iniciação esportiva garante que o atleta tenha uma formação desportiva adequada para o desenvolvimento das capacidades técnicas para a prática desportiva. A formação do jovem é responsabilidade da entidade formadora.

A legislação brasileira não permite a assinatura de um vínculo profissional entre clube e jogador antes dos 16 anos. Neste caso, Dudu foi o responsável legal para assinatura do contrato com o Palmeiras.