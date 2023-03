RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento de futebol do Botafogo pretende estrear o gramado sintético do Nilton Santos já na partida de volta da final da Taça Rio, contra o Audax, no dia 8 de abril.

O Botafogo não joga no Nilton Santos desde o dia 15 de janeiro, no duelo contra o próprio Audax Rio, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O estádio passou por uma reforma para a instalação de um gramado sintético.

O Botafogo mandou suas partidas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), neste período.

O Nilton Santos recebeu três shows da banda britânica Coldplay após o gramado sintético ficar pronto.

A SAF e a gestão do Nilton Santos ainda precisam dar o "ok" para o Botafogo atuar na final da Taça Rio.

Nossa intenção é preparar o estádio para que possa nos receber num período curto de tempo. Se possível, já na final da Taça Rio. Há um consenso que nossa casa e torcida fazem a diferença e a gente sente falta. Estamos trabalhando para o Nilton Santos voltar o mais rápido possível". André Mazzuco, diretor-executivo de futebol do Botafogo

GRAMADO SINTÉTICO AJUDA CALENDÁRIO DE JOGOS E SHOWS

O gestor do Nilton Santos afirmou ao UOL que o gramado sintético ajudará nas agendas de jogos e shows no estádio.

O executivo ressaltou que o Nilton Santos poderá receber jogos imediatamente após os shows por causa do gramado sintético, necessitando de apenas alguns reparos.

O gestor destacou que seria necessário trocar 30% do campo caso o gramado ainda fosse natural.

O Nilton Santos já tem agendados shows de Red Hot Chili Peppers, The Weeknd e RBD em 2023.