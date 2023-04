SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos assinou os contratos de Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga nesta quarta-feira (5). A dupla do Água Santa fechou por empréstimo até dezembro.

O Santos concluiu nesta quarta os acordos pelo lateral-direito Gabriel Inocêncio e o atacante Bruno Mezenga. Os contratos estão assinados.

O clube deve esperar a final do Campeonato Paulista para anunciar os reforços. O Água Santa enfrentará o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque, após vencer a ida por 2 a 1, com dois gols de Mezenga.

Inocêncio tem 28 anos, é lateral-direito e atuou improvisado na ala esquerda neste Estadual. Ele pode fazer as duas funções.

Mezenga tem 34 anos, foi revelado pelo Flamengo e é vice-artilheiro deste Paulistão, com sete gols.

O Santos também tenta o meia Luan Dias, do Água Santa, mas essa negociação seria por compra e é mais difícil.