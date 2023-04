SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage opinou sobre a possibilidade de o país sediar uma Copa do Mundo da categoria.

Pia Sundhage concedeu entrevista coletiva na véspera da Finalíssima, decisão contra a Inglaterra que será disputada nesta quinta-feira (6), às 15h45 (de Brasília).

A técnica foi questionada sobre o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2027. O presidente Lula oficializou apoio à candidatura na última semana.

"O Brasil precisa melhorar": Pia cobrou mudanças estruturais no futebol feminino do país e entende que sediar um torneio deste tamanho é um passo posterior.

Quando você sedia um grande evento como esse, é um legado com relação à estrutura e organização. Não é só durante aquelas semanas ou mês do torneio. (...) O Brasil precisa melhorar se quiser sediar a Copa. No momento não temos seleção sub-15, sub-16, tem meninas que querem representar o Brasil e não podem" Pia Sundhage

