SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Brentford por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (5). A partida foi adiada e é válida pela 25ª rodada da Premier League.

O United chegou a quarta posição com 53 pontos, a mesma do Newcastle que tem maior saldo de gol, e por isso fica a frente. Ambos os times estão com uma partida a menos.

Já o Brentford continuou na 9ª posição, com 43 pontos. O clube não tem nenhum jogo a menos.

Anthony e Rashford foram os destaques pelo lado dos mandantes. O gol saiu após Anthony levantar a bola na área para Sabitzer, que de cabeça, ajeitou a bola para o chute de primeira de Rashford. O brasileiro fez boa partida, tanto criando jogadas (cinco finalizações, nenhuma no gol), quanto dando apoio na defesa.

Do lado do Brentford não houve destaques individuais e o time se contentou em matar as jogadas do United.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi dominado pelo United. O time teve 73% de posse de bola, 13 finalizações (duas no gol) e oito escanteios. Brentford jogou para se defender e evitar o segundo gol dos donos da casa.

Após as substituições de Thomas Frank, na segunda etapa, o Brentford melhorou e passou a atacar mais. Aos 67 minutos quase conseguiu um empate, mas Schade demorou para chutar e De Gea fez a defesa.