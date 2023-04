SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro receberá nos dias 14 e 15 de abril uma etapa da WDSF For Gold World Series, circuito internacional de breaking, modalidade que estreará nas Olimpíadas de 2024, em Paris.

O evento vai acontecer na Arena 2 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Atletas de diversos países, incluindo o Brasil, estarão na disputa, sendo que seis deles se classificarão para as qualificatórias finais das Olimpíadas pelo sistema de cota de acolhimento e universalidade.

Além dos seis atletas, outros 34 se classificarão para as eliminatórias finais, sendo cerca de cinco pelo Mundial de 2023, 15 dos Jogos Continentais e 14 do ranking da Breaking for Gold.

BREAKING NAS OLIMPÍADAS

O breaking se tornou um esporte olímpico de maneira oficial em 2020. A modalidade é a primeira dança esportiva a fazer parte do programa olímpico.

Ao todo, o breaking terá 32 competidores nas Olimpíadas de Paris.