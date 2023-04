SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo jogou com os reservas e foi derrotado pelo Aucas por 2 a 1, na altitude do Equador, na estreia da Libertadores de 2023, nesta quarta-feira (5).

Matheus França marcou o gol do Flamengo, aos 40 do primeiro tempo. O atacante de 19 anos balançou a rede pela segunda vez na temporada.

Castillo e Ordoñez protagonizaram a virada do time da casa, aos 13 e aos 40 do segundo tempo. Eles fizeram os primeiros gols do Aucas, estreante na Libertadores, na história da competição.

O Flamengo foi superior na etapa inicial, mas acabou sendo neutralizado após o intervalo e ainda viu o adversário ter um gol anulado. O Aucas, que é o 12º colocado do Campeonato Equatoriano e tinha apenas uma vitória em 2023, conseguiu impor intensidade para buscar o resultado.

O time equatoriano assumiu a liderança do Grupo A com o triunfo construído na altitude de Quito, a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. Nublense e Racing, os outros times da chave, estão se enfrentando no Chile.

O clube rubro-negro a campo no domingo (9) para enfrentar o Fluminense, às 18h (de Brasília), no duelo de volta da final do Campeonato Carioca. No mesmo dia, o Aucas enfrenta o Emelec pelo Campeonato Equatoriano.

RESERVAS COMEÇAM BEM, MAS FLAMENGO NÃO RESISTE

A quatro dias do jogo de volta da decisão do Estadual, Vítor Pereira poupou nove jogadores que foram titulares contra o Fluminense. Apenas o goleiro Santos e Matheus França foram mantidos no time.

O técnico do Flamengo optou por escalar uma equipe alternativa e promoveu o retorno de Gabigol ao 11 inicial na estreia da Libertadores. O camisa 10 havia ficado no banco de reservas no último duelo e teve atuação apagada.

O time rubro-negro começou sendo pressionado pelo Aucas, mas logo passou a controlar o jogo. A equipe, no entanto, não conseguia se impor no ataque até Matheus França inaugurar o placar em lance individual.

O time da case voltou do intervalo com alta intensidade e sufocou o Flamengo até empatar. O Aucas chegou a virar na sequência, mas o segundo gol foi anulado após o VAR sugerir revisão da jogada.

Vítor Pereira mexeu na equipe para tentar uma reação, só que viu a equipe terminar derrotada. Gerson, Pedro, Cebolinha, Varela e Ayrton Lucas foram acionados, mas não conseguiram ajudar o Flamengo a voltar ao Brasil com pontos.

AUCAS

Galíndez; Cangá, Quiñónez, David e Caicedo (Mina); Vega (Carcelén), Perlaza (Cano), Cuero e Otero; Castilo (Rezabala) e Cifuente (Ordoñez). Técnico: César Farías

FLAMENGO

Santos; Pablo, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Wesley (Varela), Vidal (Gerson), Victor Hugo, Everton Ribeiro (Pedro) e Marinho (Ayrton Lucas); Matheus França (Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Vítor Pereira

Estádio: Gonzalo Pozo Pipalda, em Quito, no Equador

Árbitro: José Argote (Venezuela)

Assistentes: Lubin Torrealba (Venezuela) e Freiker Colmenares (Venezuela)

Árbitro de vídeo: Nicolas Gallo (Colômbia)

Cartões amarelos: Pablo, Vidal, Cangá, Wesley, Castillo

Gols: Matheus França (FLA), aos 40 do primeiro tempo; Castillo (AUC), aos 13, e Ordoñez (AUC), aos 40 do segundo tempo