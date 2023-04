SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo fez sua estreia pelo Fluminense na noite desta quarta-feira (5), na vitória da equipe sobre o Sporting Cristal, por 3 a 1, pela Libertadores.

Marcelo ganhou a vaga de Martinelli na equipe titular em relação ao time que enfrentou o Flamengo no último sábado (1º).

O lateral-esquerdo atuou durante 63 minutos, sendo substituído aos 18 do segundo tempo por Lima.

Marcelo esbanjou categoria em passes, um deles originou um gol de Cano, e dribles curtos na lateral.

O jogador acabou pouco exigido na questão defensiva, uma vez que o Sporting Cristal atacou mais pelo lado direito, onde joga Samuel Xavier.

Mesmo trabalhando pouco na defesa, Marcelo acabou levando um cartão amarelo após não conseguir acompanhar Grimaldo na corrida e cometer falta.

VERSÁTIL

Marcelo não ficou preso à lateral. Ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo, o jogador trocou de posição com Alexsander e atuou no meio de campo em determinados momentos e lances do jogo.

Foi pela direita que Marcelo fez sua principal jogada na partida. Após cobrar escanteio, o lateral se apresentou, recebeu o passe e, de três dedos, encontrou Arias invadindo a área. O colombiano serviu Cano no meio, que não perdoou e fez o gol da virada do Fluminense.

"O Marcelo entregou tudo o que a gente esperava. Qualidade técnica, experiência. Para nós, é uma honra contar com ele aqui. Esperamos que ele se sinta cada vez mais a vontade, fisicamente, emocionalmente. Ele está muito feliz. Foi uma alegria contar com ele hoje", disse o técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva.