SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras minimizou sua segunda derrota seguida na temporada, dessa vez por 3 a 1 contra o Bolívar, na estreia da Libertadores, e já virou a chave para a decisão do Campeonato Paulista.

O técnico Abel Ferreira nem levou seus titulares à altitude de La Paz e viu o time reserva perder e jogar mal.

O português reclamou muito da arbitragem e tentou tirar o peso da derrota ?a segunda em quatro dias da equipe que estava invicta até então na temporada.

O Palmeiras voltou a perder em uma estreia de Libertadores após 49 anos. O último revés no primeiro jogo da competição continental havia sido em 1974, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo.

Foi também a primeira derrota de Abel Ferreira pela Libertadores fora do Brasil. Bicampeão da América com o Palmeiras, o treinador português só viu seu time ser superado na competição continental quatro vezes desde que assumiu o cargo.

O QUE ABEL DISSE

"Tivemos dificuldades, mas não foi só da altitude. Entramos muito bem no jogo, fizemos o primeiro gol, poderíamos ter feito o segundo, tivemos muitas oportunidades na primeira parte. Cometemos erros que temos que corrigir, mas estávamos à espera de dois adversários: o Bolívar e a altitude. O terceiro adversário [a arbitragem] nós não esperávamos", comentou o técnico alviverde.

"Infelizmente, a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes, e nós tivemos que organizar essa viagem aos pontapés. Não dá para nós termos uma final entre domingo e domingo com um jogo em La Paz no meio. Mas vamos dar nosso melhor como sempre fazemos. São jogos difíceis, não conseguimos ganhar, vamos um jogo a cada vez. São dores de crescimento, não vamos alterar nada no nosso caminho e no nosso trabalho."

LOMBA PEDE UNIÃO PELO TÍTULO

Em noite de derrotas, Marcelo Lomba conheceu sua primeira como goleiro do Palmeiras.

Após a partida, ele pregou a importância da união no time alviverde para buscar o título do Campeonato Paulista.

O Palmeiras perdeu do Água Santa por 2 a 1 no primeiro jogo da final ? sua primeira derrota em 2023. Na partida de volta, no domingo (9), no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols para sair campeão.

"Agora temos que levantar a cabeça, o Palmeiras vai brigar pelo título da Libertadores, vamos nos unir e conversar porque domingo tem jogo importante no Estadual. Temos o desafio de domingo, vamos unidos, trabalhar para conseguir nosso objetivo no Estadual", disse o goleiro.